2026年1-2月及2025年主要數據一覽:
|同比變動(%)
|金額（億元人民幣）
|國內生產總值
|2025年全年
|+5.0
|1401879
|2025年第四季
|+4.5
|387911
|2025年第三季
|+4.8
|354500
|2025年第二季
|+5.2
|341778
|2025年第一季
|+5.4
|318758
|2024年全年
|+5.0
|1349084
|2024年第四季
|+5.4
|373726
|2024年第三季
|+4.6
|341758
|2024年第二季
|+4.7
|328838
|2024年第一季
|+5.3
|304762
|統計局覆核數值：
|2023年全年
|+5.4
|1294272
|2022年全年
|+3.0
|1234029
|居民消費價格指數
|2026年2月
|+1.3
|(CPI)
|1-2月
|+0.8
|工業生產者出廠價格
|2026年2月
|-0.9
|(PPI)
|社會消費品零售總額
|12月
|+0.9
|45136
|全年
|+3.7
|501202
|城鎮固定資產投資
|1-12月
|-3.8
|485186
|工業增加值
|12月
|+5.2
|貨幣供應 M2
|2026年1月底
|+9.0
|人民幣新增貸款
|2026年1月
|4.71萬
|2025年
|16.27萬
|外匯儲備
|2026年2月底
|34278億美元
|出口
|2026年2月
|+39.6
|2998.8億美元
|1-2月
|+21.8
|6565.8億美元
|進口
|2026年2月
|+13.8
|2089億美元
|1-2月
|+19.8
|4429.6億美元
|外貿
|2026年1-2月
|順差
|2136.2億美元
|FDI
|1月
|-5.7
|920.1
|製造業採購經理指數
|2026年2月
|49.0
|按月降0.3個百分點
