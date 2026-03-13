《神州頭條》報章頭版摘要：潘功勝稱人行將構建科學穩健的貨幣政策體系

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



十四屆全國人大四次會議在京閉幕，習近平等主席台就座

第十四屆全國人民代表大會第四次會議在圓滿完成各項議程後，12日下午在北京人民大會堂閉幕。大會批准政府工作報告、「十五五」規劃綱要、全國人大常委會工作報告等。大會通過生態環境法典、民族團結進步促進法、國家發展規劃法等。



微光成炬，國資央企創新突破照見民生溫度

今年的政府工作報告提出，更大力度保障和改善民生。受訪代表委員認為，國資央企以科技創新厚植社會責任，在服務國家戰略與守護萬家燈火的過程中，傳遞出可感可觸的民生溫度。



藍圖已經繪就，奮進正當其時

2026年全國兩會，正當「十四五」圓滿收官、「十五五」揚帆啟航，繼往開來，氣象萬千。開局之年，習近平總書記同出席全國兩會的人大代表、政協委員深入交流、共商國是：明方向，築牢制度自信的根基。





《上海證券報》



藍圖已經繪就，奮進正當其時

2026年全國兩會，正當「十四五」圓滿收官、「十五五」揚帆啟航，繼往開來，氣象萬千。



第三場「部長通道」釋放多重政策信號

十四屆全國人大四次會議第三場「部長通道」3月12日在人民大會堂舉行，司法部、自然資源部、生態環境部主要負責人介紹下一步政策部署，釋放積極信號。





《證券時報》



潘功勝主持召開經濟金融專家座談會

人行行長潘功勝主持召開經濟金融專家座談會，與專家學者座談，分析研究當前經濟金融形勢，並就貨幣金融政策支持實體經濟、貨幣政策框架改革完善、金融市場平穩發展等相關議題，聽取專家意見建議。潘功勝表示，央行下一階段將構建科學穩健的貨幣政策體系。



清華十教授多維度解讀政府工作報告

2026年全國兩會圓滿落下帷幕，證券時報特邀10位來自清華大學的權威專家學者，圍繞政府工作報告中的核心關鍵詞展開深度剖析。面對「4.5%-5%」的經濟增長區間目標，學者們普遍認為這標志著宏觀經濟治理的深刻轉型。

《經濟通通訊社13日專訊》