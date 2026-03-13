《鍾之日記》「蘋果稅」終下降，騰訊百度齊歡呼

3月13日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中東戰火持續，市場擔憂石油供應中斷，油價進一步上漲，美股周四（12日）承壓。港股今早低開逾百點，科網股開市偏軟，隨後在「蘋果稅」減免的好消息下逐漸回升，一度帶領大市企穩。惟恒指午後跌幅再度擴大，全日收報25465，跌251點或1%，主板成交逾2465億元；全周計，恒指跌逾1.1%。



*滬指收低0.8%本周跌0.7%，算力股回吐*



滬綜指連續兩個交易日下跌，今日收低0.81%報4095.45點，失守4100點，本周跌幅0.7%；深成指今日收跌0.65%，創業板指跌0.22%。滬深兩市全日成交額2.4萬億元人民幣，較上日減1.7%。盤面上，算力租賃概念經歷「龍蝦」熱潮大漲後集體回吐，華勝天成(滬:600410)、美利云(深:000815)跌停；有色金屬板塊中鎢概念跌幅靠前。至於化工板塊則延續強勢，白酒等消費股逆市收升。



回顧一周，多項關鍵數據發布，中國2月通脹表現強於預期，CPI同比漲幅創逾三年新高，其中核心CPI同比漲幅更是創下近七年最高；PPI同比跌幅亦進一步縮至19個月最窄。同時，1-2月進出口貿易數據超預期，緩和了市場對經濟基本面的擔心。本周地緣政治風險繼續擾動全球投資市場，A股因為兩會行情支撐，跌幅較亞太其他市場為少。



全國人大會議12日閉幕，會議表決通過政府工作報告的決議草案，「十五五」規劃綱要的決議草案等。「十五五」規劃聚焦布局人工智能、生物製造等前沿產業，據報金融機構計劃將更多資金投向科技和創新型企業，以響應政府工作方向。



*「蘋果稅」下調，騰訊百度等開發者上漲*



蘋果公司13日發布降低佣金率公告稱，根據與中國監管部門的溝通，Apple將對中國的App Store進行調整。自2026年3月15日起，蘋果App內購買及付費App的標準佣金率將由目前的30%改為25%。蘋果小型開發者計劃（App Store Small Business Program）以及小程序合作夥伴計劃（Mini Apps Partner Program）項下符合條件的蘋果App內購買佣金率、以及第一年後的自動續費訂閱佣金率將由目前的15%改為12%。



蘋果強調，公司致力於將iOS以及iPadOS打造成為中國開發者最佳的App生態系統和巨大的商業機會。公司承諾對所有開發者保持公平透明的條款，並始終為在中國分發App的開發者們提供不高於其他市場整體費率水平的具有競爭力的App Store費率。



據了解，蘋果對App內經其平台支付的消費金額抽取三成佣金，因此這項佣金被稱為「蘋果稅」。近年多地都有應用開發商對「蘋果稅」發起挑戰，包括提出反壟斷調查、繞開蘋果支付平台等。去年2月，《彭博》引述消息稱，中國國家市場監督管理總局擬對「蘋果稅」相關政策及收費情況展開調查。同年11月，蘋果宣布推出小程序合作夥伴計劃，參與計劃的開發者在銷售符合條件的App內購買項目時，可享受15%的收益抽成減免。



消息一出，各大應用開發平台及遊戲商等紛紛表示歡迎。騰訊(00700)回應稱，在監管部門的大力推動下，蘋果公司調整了中國區App Store佣金政策，令行業為之振奮。這一變化體現了對中國用戶和廣大開發者呼聲的回應與尊重，是助力數字生態健康發展的積極信號。



這一變化體現了蘋果對中國用戶和廣大開發者呼聲的回應與尊重。對騰訊和所有開發者而言，將迎來一個更加開放、共贏的平台環境，有利於激發創新活力，推動科技應用生態的持續繁榮。得益於此，騰訊也將一如既往地攜手各方合作夥伴，共同為用戶提供更優質的產品與服務。



對此，網易(09999)發文回應稱，此次佣金政策調整不僅有利於促進產業良性循環、實現平台與開發者雙贏，對於整個中國移動互聯網應用的生態繁榮也具有長遠的建設性意義。網易將持續堅持用戶導向，加碼投入原創內容與技術研發，與各方共建繁榮的原創內容生態。



百度(09888)亦表示，這一調整不僅回應了中國用戶與開發者的長期關切，也將為應用生態釋放出更加開放、積極的發展信號。



科網股普遍造好，百度收升1.5%，報122.2元，網易揚0.5%，騰訊微升0.2%，阿里巴巴(09988)亦升0.7%。



*理想業績不理想，股價挫超3%*



理想汽車(02015)公布2025年第四季度業績，惟成績並不理想。季內汽車總交付量為10.9萬輛，同比減少31.2%；總收入288億元人民幣，同比下跌35%，其中車輛銷售收入下滑超三成至273億元人民幣；純利651.9萬元人民幣，同比大跌99.8%；經調整利潤2.61億元人民幣，同比跌93.5%。理想汽車今日收挫3.2%，報67.9元。



全年來看，理想汽車2025年總收入為1123億元人民幣，同比下滑22.3%；全年交付量由2024年的50.05萬輛降至40.63萬輛，同比減少逾18%。毛利率收窄疊加研發費用微增，全年錄得經營虧損5.21億元人民幣。展望2026年，公司給出較為謹慎的業績指引，預計第一季度交付量為8.5萬至9萬輛，同比減少3.1%至8.5%。近期運營數據顯示，公司在2026年1月和2月分別交付了2.76萬輛和2.64萬輛汽車。



理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，公司在2025年調整後，集團在多方面已有正面變化。公司正通過組織架構調整與核心技術自研，加速從智能電動車製造商向人工智能企業的戰略躍遷。據他透露，第二季度上市的全新理想L9系列車型定位為「具身AI機器人」，將在動力系統、智能駕駛和底盤技術方面實現全面升級。



中信里昂預計，公司首季利潤將受原材料成本上漲及銷售增長放緩拖累，但隨著L9 Livis車型在第二季上市，利潤有望得到改善，維持「優於大市」評級，目標價140元。高盛認為理想的業績符合預期，予「買入」評級，目標價93元。花旗則維持對理想「中性」評級及目標價72.7元不變。



新能源汽車股今日整體偏弱，比亞迪(01211)跌1.5%，吉利汽車(00175)跌0.9%，蔚來(09866)跌0.2%，小鵬汽車(09868)升0.7%，小米(01810)升不足0.1%。據《彭博》報道，比亞迪正積極考慮在加拿大獨立建廠，亦不排除選擇收購一家更成熟的全球汽車製造商，惟目前尚無明確收購目標。另有報道指，快意(Fiat)母公司Stellantis正與多家中國汽車製造商洽談合作，包括小米集團和小鵬汽車，以探討重整其歐洲業務的方案。



