  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

13/03/2026 16:17

《Ａ股動向》申通快遞華南樞紐落戶廣州，總投資超20億元

　　今日，廣州市花都區人民政府與申通快遞(深:002468)簽署戰略合作協議，總投資超20億元人民幣的申通快遞華南樞紐項目正式落子廣州。

　　據介紹，項目涵蓋智慧分揀、供應鏈雲倉、智能設備製造等六大功能，預計於2028年「雙11」前投產。屆時，該樞紐日均快件處理能力將超過2000萬單，規模位居全國前列。

　　申通快遞今日收升0.78%，報14.13元人民幣。
《經濟通通訊社13日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

越發覺得特朗普把戰爭當成兒戲

13/03/2026 11:48

中東戰火

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區