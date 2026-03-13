《Ａ股動向》申通快遞華南樞紐落戶廣州，總投資超20億元

今日，廣州市花都區人民政府與申通快遞(深:002468)簽署戰略合作協議，總投資超20億元人民幣的申通快遞華南樞紐項目正式落子廣州。
據介紹，項目涵蓋智慧分揀、供應鏈雲倉、智能設備製造等六大功能，預計於2028年「雙11」前投產。屆時，該樞紐日均快件處理能力將超過2000萬單，規模位居全國前列。
申通快遞今日收升0.78%，報14.13元人民幣。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/03/2026 16:17
