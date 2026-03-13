《中國監管》市監總局：整治食品標籤辨識難、網絡餐飲「幽靈外賣」等問題

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據市場監管總局微信公眾號消息，2025年，市場監管總局持續完善食品安全法規制度體系，推動食品安全治理提質增效。其中，推動完成《中華人民共和國食品安全法》修正，以法律形式確立重點液態食品道路散裝運輸許可制度，防範運輸環節「二次污染」；將嬰幼兒配方液態乳納入註冊管理，進一步保障嬰幼兒飲食安全。



針對群眾反映強烈的食品標籤辨識難、網絡餐飲「幽靈外賣」等頑疾，市場監管總局出台13部規章，覆蓋生產經營、標識標注、集中用餐、網絡交易等多個領域。



其中，《集中用餐單位落實食品安全主體責任監督管理規定》明確了集中用餐單位及承包經營企業首負責任，健全風險排查與應急處置機制，賦予食品安全管理人員風險否決權。《餐飲服務連鎖企業落實食品安全主體責任監督管理規定》和《食品銷售連鎖企業落實食品安全主體責任監督管理規定》推動連鎖經營總部履行統一管理、全程管控職責。



《食品標識監督管理辦法》強制要求生產日期、保質期到期日獨立區域標注、高對比顯示、字號顯著提升，直接標注到期日無需換算；同時規範特殊食品標識，強化「藍帽子」「小藍花」專屬標誌與警示用語，禁止「特供」「專供」等虛假宣傳，切實保障消費者知情權、選擇權，讓群眾買得放心、吃得安心。



《食品委託生產監督管理辦法》重點規範貼牌生產、商標許可等常見行為，強化雙方質量管控與標籤標注要求。《直播電商經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》全面覆蓋平台、直播間、主播、服務機構等各參與方，明確資質核驗、培訓上崗、禁售清單、行為禁令等剛性要求，嚴厲打擊虛假宣傳、銷售不合格食品等違法行為。



此外，《網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》、《網絡食品銷售經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》以及對《網絡食品安全違法行為查處辦法》的修訂，進一步明確平台與入網經營者的責任邊界，推動線上與線下協同監管，構建起覆蓋網絡食品銷售、餐飲服務的全流程監管體系。

