13/03/2026 09:18

【ＡＩ】「養蝦」熱潮帶火Mac mini，深圳華強北現加價斷貨潮

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ OpenClaw需求推高Mac mini销量
▷ 深圳華強北現Mac mini斷貨加價現象
▷ M4機型斷貨，現貨售價高於官網500元

　　開源AI智能體OpenClaw掀起的「養蝦」熱潮，拉動蘋果(US.AAPL)Mac mini銷售市場。據《證券時報》報道，基於安全考量，不少人不將「小龍蝦」OpenClaw部署在個人或辦公電腦上，而是選擇一台更好適配OpenClaw、自帶macOS系統的Mac mini，這導致大量線上線下門店中的Mac mini斷貨。

　　報道稱，走訪深圳華強北發現，多個銷售檔口已斷貨，加價現象顯著，部分檔口甚至一天加價數百元（人民幣．下同）。多位商家表示，這款此前庫存充沛的迷你主機，因OpenClaw的爆火陷入一機難求的境地。「很多人一下子全拿走，加價300元、500元、600元……加價多少都有人要」。僅有一家檔口陳列著一台Mac mini M1樣機，售價由之前的3600元上漲至4200元，而最為火熱的M4機型早已斷貨。

　　附近的蘋果授權經銷商表示，店內Mac mini M4 16+256GB現貨售價為4999元，較蘋果官網同一配置的售價高出500元，但官網顯示預計發貨日期為4-5周。

　　據了解，Mac mini最新產品於2024年11月發售，搭載M4和M4Pro芯片。行業人士指出，OpenClaw在Mac上體驗最好，原生支持最完善，系統集成度高；同時，作為一個沒有屏幕的迷你主機，Mac mini的低功耗能夠實現無間斷續航，運行成本相對更低，且在次輪溢價前，Mac mini的價格優勢較同類設備更具性價比。
《經濟通通訊社13日專訊》

照顧者 情緒健康

