文遠知行與騰訊雲深化合作，Robotaxi即日起接入微信小程序

文遠知行(00800)宣布與騰訊雲深化戰略合作，即日起，文遠知行Robotaxi正式接入「騰訊出行服務」小程序，用戶無需切換App，即可在微信內完成Robotaxi的呼叫與支付。
目前廣州地區用戶已經可以通過「騰訊出行服務」體驗，未來雙方將逐步向更多城市開放。近期，文遠知行的Robotaxi服務還將登陸騰訊地圖。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/03/2026 10:57
