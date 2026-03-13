  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

13/03/2026 14:11

【關稅戰】美對華發起301調查，商務部：美方無權單方面認定「產能過剩」

　　美國貿易代表辦公室日前宣布，就「產能過剩」問題對包括中國在內的16個經濟體發起301調查。中國商務部網站今日就此事發布「發言人答記者問」文章稱，301調查是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經貿秩序。世貿組織專家組早已裁決，根據301調查採取的關稅措施違反世貿組織規則。中方敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。中方將密切關注事態進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

　　發言人指出，世界經濟早已成為不可分割的一個整體，生產和消費都是全球性的，需要在全球視野下進行供需匹配和調節。如果各國生產只能滿足國內市場需求，就不會有跨境貿易。美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，貼上所謂「過剩」的標籤。美方更無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在「產能過剩」進行單方面認定，並採取單邊限制措施。另外，中方注意到，美方又以「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的60個經濟體發起301調查。中方正在進行分析評估。
《經濟通通訊社13日專訊》

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區