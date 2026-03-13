《神州金融》中國金融機構傳擴大科技業信貸，支持政府AI戰略大計

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《路透》援引銀行人士表示，中國金融機構計劃將更多資金投向科技和創新型企業，以響應政府承諾在整個經濟領域大力採用人工智能並主導新興產業的方向。



銀行人士指出，信貸配置向科技領域轉移的進程已全面展開，並將在政府上周公布的計劃推動下進一步加速。在全國人大會議上，領導層承諾未來五年將為科技和創新提供充裕資金和政策支持。



*新貸款發放優先支持科技融資*



一大型國有銀行官員透露，科技融資已成為今年新貸款發放的優先要務，該行正加大對先進製造業、AI和生物技術等領域的資金支持力度。該行正研究是否推出專門針對科技初創企業的新信貸產品，提供更低利率。



江蘇一家股份制銀行的企業貸款經理透露，該行2026年對高科技和創新企業的新增貸款目標增長30%，高於去年的20%左右。



在房地產債務危機和經濟放緩困境之下，這為銀行業者提供了新的貸款增長點，但分析師警告稱，這些目標企業的初創性質，及某些企業缺乏適當抵押品，可能帶來資產質量風險。



*科技貸款成政策要求，影響績效考核*



由於中美緊張關係導致全球金融機構對向中國高科技企業放貸持謹慎態度，分析師指出，本土初創企業將不得不依賴以銀行債權人為主導的國內融資渠道。



上海某中型銀行的信貸高層向《路透》透露，該行已為高科技企業設立專項快速審批通道，並稱「這已成為政治任務--若在此領域表現不佳，將影響行長及下屬分行的績效考核」。



人行數據顯示，科技貸款在銀行放貸中佔比尚小，去年對高科技創新企業和中小科技企業的信貸約佔8%，而房地產信貸佔比約19%。



標普全球評級董事Ming Tan指出，儘管科技貸款佔比小，但部分貸款可能出現問題，尤其在產能過剩行業。

