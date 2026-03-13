《神州金融》內地中小銀行存款利率又掀調降潮，最高下調超30個基點

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

春節過後，隨著「開門紅」攬儲高峰逐漸退去，內地銀行業迎來新一輪存款利率下調潮。據《界面新聞》報道，本輪調降由城商行、農商行、村鎮銀行等中小銀行率先啟動，調整幅度多在5至30個基點區間，部分銀行五年期定期存款利率降幅最高達30個基點。



3月6日，新疆銀行發布公告稱，自10日起調整人民幣存款掛牌利率，活期存款、整存整取、協定存款、通知存款利率均有下調，最大降幅為15BP(基點)。近日，上海華瑞銀行同期將二年期、三年期、五年期定期存款利率分別調至1.95%、2.00%、1.95%，各期限均下調5個基點，其二年期與五年期利率正式跌破「2字頭」。



此外，雲南元江北銀村鎮銀行發布公告自3月1日起將五年期定存利率由2.2%調降至1.9%，降幅高達30個基點，成為本輪調整中降幅最大的銀行之一。



值得注意的是，調整後，部分銀行出現存款利率「倒掛」現象。上海華瑞銀行三年期利率2.00%高於五年期的1.95%。黑龍江友誼農村商業銀行調整後三年期定存利率為1.75%，而五年期僅為1.6%。



報道指，近期，銀行存款利率整體處於下降通道之中，銀行業淨息差仍然承壓。據金融監管總局數據，截至2025年四季度末，商業銀行淨息差為1.42%，處於歷史低位。中信證券預計，2026年銀行業淨息差降幅收窄至4個基點左右，為2022年以來首次年度息差降幅在低個位數水平。開源證券也預計今年上市銀行淨息差小幅收窄4個基點左右，壓力集中於上半年。

