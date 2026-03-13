《大灣區》首2月粵港澳大灣區內地9市進出口1.57萬億元，同比增逾22%

據海關總署廣東分署統計，今年前兩個月，粵港澳大灣區內地9市進出口1.57萬億元(人民幣．下同)，較去年同期(下同)增長22.4%，快於全國進出口增速4.1個百分點，佔全國外貿總值的20.4%，對全國外貿增長貢獻度達24.1%。其中，出口1.01萬億元，增長22.7%；進口5650.1億元，增長22%。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/03/2026 10:11
