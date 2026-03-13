  • 會員
13/03/2026 10:23

【ＡＩ】百度健康據報已啟動內測醫生版「龍蝦」

　　據《財聯社》引述知情人士報道稱，百度健康正在內部孵化一款安全可控的面向醫生的專業AI智能助手，內部代號「DoctorClaw」，已於近期啟動內測。目前，項目仍在封閉開發階段，具體產品形態未知，但已臨近上線。知情人士稱，短期可能會從學術檢索和工作輔助做起，長期目標是覆蓋臨床、科研、教學多個場景。
《經濟通通訊社13日專訊》

