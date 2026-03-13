  • 會員
13/03/2026 14:50

【聚焦數據】首2月廣東進出口1.64萬億元創同期新高，同比增逾22%

　　據海關總署廣東分署消息，今年前兩月，廣東外貿繼續穩中有進，順利實現「開門紅」。前兩月廣東外貿進出口為1.64萬億元(人民幣．下同)，規模創歷史同期新高，比去年同期(下同)增長22.1%。進出口雙向發力，進口、出口增速均超2成，其中，出口1.04萬億元，增長22.6%，進口5920.1億元，增長21.3%。

　　前2個月，廣東外貿規模佔全國比重達21.2%，較去年同期提升0.7個百分點，對全國外貿增長的貢獻率24.7%，規模、貢獻均穩居全國各省市首位。外貿大省「挑大梁」作用明顯。

　　高技術產品、綠色產品出口表現亮眼。前2個月，廣東出口機電產品7189.1億元，增長25.9%，佔廣東出口總值的68.8%。其中，出口新動能持續發力，高技術、綠色低碳產品增速更快。工業機器人、無人機、數控機床、3D打印機等高技術產品分別增長32.3%、66.7%、78.5%、172.3%；風力發電機組、「新三樣」等綠色低碳產品分別增長38.6%、54.6%。

　　前2個月，廣東對主要貿易夥伴均實現增長，其中東盟、香港、歐盟為廣東前三大貿易夥伴，進出口分別增長18%、36.9%、23.1%；對美國增長1%，對台灣增長6.9%。對拉美、中東、中亞五國、非洲等進出口分別增長15.7%、24.8%、25.3%、41.8%。
《經濟通通訊社13日專訊》

