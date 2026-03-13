  • 會員
AH股新聞

13/03/2026 17:23

【聚焦數據】內地2月末社融規模存量451.4萬億元，同比增8.2%

　　人民銀行公布，初步統計，2026年2月末社會融資規模存量為451.4萬億元（人民幣．下同），同比增長8.2%。

　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為274.15萬億元，同比增長6.1%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.08萬億元，同比下降11%；委託貸款餘額為11.28萬億元，同比增長0.3%；信託貸款餘額為4.7萬億元，同比增長8.5%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.6萬億元，同比增長12.9%；企業債券餘額為34.84萬億元，同比增長6.2%；政府債券餘額為97.3萬億元，同比增長16.6%；非金融企業境內股票餘額為12.27萬億元，同比增長4.2%。

　　從結構看，2月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的60.7%，同比低1.2個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.2%，同比低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比2.5%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比持平；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.6%，同比持平；企業債券餘額佔比7.7%，同比低0.2個百分點；政府債券餘額佔比21.6%，同比高1.6個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.7%，同比低0.1個百分點。
《經濟通通訊社13日專訊》

