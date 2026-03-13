《Ａ股行情》滬綜指低開0.28%，中美經貿高官周末巴黎會談

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.28%，報4117.57點，深成指低開0.51%，創業板指低開0.63%，有色金屬及芯片股盤初走低，煤炭股續走強。



中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特這個周日至周一（15日至16日）在法國巴黎舉行會談。此舉被視為是在為中國國家主席習近平與美國總統特朗普在北京的會晤鋪路。白宮貿易代表辦公室發言人表示，美國貿易代表格里爾也將與會。



另外，《南華早報》引述知情人士稱，依然被北京制裁的美國國務卿盧比奧預計將隨特朗普在本月晚些時候訪華。知情人士表示，盧比奧曾收到北京的訪華邀請，但直到近期才願意成行。盧比奧此前對隨訪華持保留態度的原因是，雙方議程主要聚焦於財長貝森特主導的貿易，另一原因是這位長期對華立場強硬的國務卿可能不願被視為立場軟化。



國內芯片龍頭寒武紀(滬:688256)公布，2025年錄得經營收入64.97億元(人民幣．下同)，按年急增4.5倍；純利報20.59億元，實現歷史性扭虧為盈，扣除非經常性損益後純利仍有17.7億元，2024年則錄得虧損4.5億元。該股今早高開1.1%，報1111.11元。



人民銀行公布，今日進行375億元7天期逆回購，公開市場有448億元逆回購到期，即今日淨回籠73億元。人行本周共進行1765億元逆回購，對沖本周到期的2776億元，即人行本周共收水1011億元。

