《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.22%，地產、化工板塊逆勢走強

A股市場早盤衝高回落，三大指數集體翻綠，滬綜指半日微跌0.22%，報4120.14點，深成指軟0.17%，創業板指跌0.03%。滬深兩市半日成交額15063億元（人民幣．下同），較上個交易日減少885億元或5.5%。



從板塊來看，受地緣政治衝突影響，化工板塊延續強勢，潞化科技(滬:600691)、金煤科技(滬:600844)雙雙2連漲停。新能源替代預期下，風電板塊反覆活躍，通裕重工(深:300185)20%升停。



房地產板塊逆市拉升，京投發展(滬:600683)、西藏城投(滬:600773)漲停。東方證券研報稱，儘管節後交易行情有所降溫，兩會地產表述亦沒有超預期，但從前瞻指標判斷今年樓市小陽春行情確定性較高，疊加4月政治局會議仍有一定政策預期，因此看好行業脈衝行情短期或仍可持續。



下跌方面，算力租賃概念集體退潮，美利雲跌停，雲天勵飛(滬:688343)、優刻得(滬:688158)等多股大跌。



瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，A股市場為近期地緣政治事件提供了一定的下行保護，主要因中國對石油的依賴度相對較低等。報告指出，持有中國股票（尤其是A股）可帶來一定的多元化收益，這一點尚未完全體現在估值中；預計一些特有因素將支撐A股市場，包括交易量高企、兩會期間釋放的支持性政策、家庭存款增速持續放緩。

