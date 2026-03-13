  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

13/03/2026 15:08

《Ａ股行情》「龍蝦」熱潮退算力股回吐，滬指收跌0.8%，本周跌0.7%

　　滬綜指連續兩個交易日下跌，今日挫0.81%收報4095.45點，失守4100點，本周跌幅0.7%；深成指今日收跌0.65%，創業板指跌0.22%。滬深兩市全日成交額2.4萬億元（人民幣．下同），較上日減少416億元或1.7%。

　　今日盤面上看，算力租賃概念經歷「龍蝦」熱潮大漲後集體回吐，華勝天成(滬:600410)、美利云(深:000815)跌停。有色金屬板塊中鎢概念跌幅靠前，中鎢高新(深:000657)、章源鎢業(深:002378)跌停。至於化工板塊則延續強勢，白酒等消費股逆市收升。

　　回顧一周，多項關鍵數據發布，中國2月通脹表現強於預期，CPI同比漲幅創逾三年新高，其中核心CPI同比漲幅更是創下近七年最高；PPI同比跌幅亦進一步縮至19個月最窄。同時，1-2月進出口貿易數據超預期，緩和了市場對經濟基本面的擔心。本周地緣政治風險繼續擾動全球投資市場，A股因為兩會行情支撐，跌幅較亞太其他市場為少。

　　全國人大會議12日閉幕，會議表決通過政府工作報告的決議草案，「十五五」規劃綱要的決議草案等。「十五五」規劃聚焦布局人工智能、生物製造等前沿產業，據報金融機構計劃將更多資金投向科技和創新型企業，以響應政府工作方向。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004669.14-0.39　
上證指數4095.45-0.8110639.20
深證成指14280.78-0.6513364.00
創業板指3310.28-0.22　
科創501373.64-0.72　
B股指數266.31-0.401.86
深證B指1234.55-0.450.46

《經濟通通訊社13日專訊》

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區