《Ａ股行情》「龍蝦」熱潮退算力股回吐，滬指收跌0.8%，本周跌0.7%

滬綜指連續兩個交易日下跌，今日挫0.81%收報4095.45點，失守4100點，本周跌幅0.7%；深成指今日收跌0.65%，創業板指跌0.22%。滬深兩市全日成交額2.4萬億元（人民幣．下同），較上日減少416億元或1.7%。



今日盤面上看，算力租賃概念經歷「龍蝦」熱潮大漲後集體回吐，華勝天成(滬:600410)、美利云(深:000815)跌停。有色金屬板塊中鎢概念跌幅靠前，中鎢高新(深:000657)、章源鎢業(深:002378)跌停。至於化工板塊則延續強勢，白酒等消費股逆市收升。



回顧一周，多項關鍵數據發布，中國2月通脹表現強於預期，CPI同比漲幅創逾三年新高，其中核心CPI同比漲幅更是創下近七年最高；PPI同比跌幅亦進一步縮至19個月最窄。同時，1-2月進出口貿易數據超預期，緩和了市場對經濟基本面的擔心。本周地緣政治風險繼續擾動全球投資市場，A股因為兩會行情支撐，跌幅較亞太其他市場為少。



全國人大會議12日閉幕，會議表決通過政府工作報告的決議草案，「十五五」規劃綱要的決議草案等。「十五五」規劃聚焦布局人工智能、生物製造等前沿產業，據報金融機構計劃將更多資金投向科技和創新型企業，以響應政府工作方向。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4669.14 -0.39 上證指數 4095.45 -0.81 10639.20 深證成指 14280.78 -0.65 13364.00 創業板指 3310.28 -0.22 科創50 1373.64 -0.72 B股指數 266.31 -0.40 1.86 深證B指 1234.55 -0.45 0.46

《經濟通通訊社13日專訊》