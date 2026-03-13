《Ａ股焦點》化肥股走強，中東戰火料推高價格，國家提前投放國儲氮磷及複合肥

據中國農業生產資料流通協會消息，為保障春耕期間農業生產集中用肥需要，國家有關部門決定即日起組織提前投放2025/2026年度國家化肥商業儲備（氮磷及復合肥），要求相關承儲企業結合當地需求銷售氮磷及復合肥儲備貨物，切實滿足所在任務區域農業生產用肥需要，促進市場購銷有序、價格穩定。



A股化肥概念漲幅居前，早盤板塊指數一度漲超4%，現漲幅收窄至2.14%。潞化科技(滬:600691)、金正大(深:002470)漲停，川金諾(深:300505)漲幅逾15%，東方鐵塔(深:002545)升超6%，芭田股份(深:002170)、鹽湖股份(深:000792)彈超4%。



*霍爾木茲海峽封鎖或推高化肥價格*



國投證券分析稱，據國內有關機構數據顯示，全球近1/3的尿素出口量、44%的硫磺出口量以及近1/5的氨出口量，均運經或產自霍爾木茲海峽西側國家。隨著霍爾木茲海峽封鎖，全球油價上漲，疊加春耕時節剛需支撐，化肥資產存在估值重塑邏輯。



方正證券也指出，由於中東尿素裝置多為氣頭工藝，因此天然氣價格飆升將進一步推高中東尿素生產成本，進而影響國際尿素價格。隨著中東局勢的加劇和持續演繹，硫磺價格或將長期維持高位震盪，帶動下游磷肥成本高企，進而支撐相關產品價格。此次關閉霍爾木茲海峽或將導致國際海運費上升，航程延長，都將推高國際鉀肥價格。

《經濟通通訊社13日專訊》