  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

13/03/2026 09:23

蘋果宣布降低中國App Store佣金率，3月15日起從30%改為25%

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 蘋果2026年3月15日調降中國App Store佣金率
▷ 標準佣金率由30%降至25%，小型計劃由15%降至12%
▷ 調整適用iOS/iPadOS應用內購買及付費App

　　蘋果公司(Apple)(US.AAPL)13日發布降低佣金率公告稱，根據與中國監管部門的溝通，Apple將對中國的App Store進行調整。自2026年3月15日起，適用於中國內地（大陸）App Store的iOS及iPadOS佣金率調整如下：

　　Apple App內購買及付費App的標準佣金率將由目前的30%改為25%；App Store Small Business Program以及Mini Apps Partner Program項下符合條件的Apple App內購買佣金率以及第一年後的自動續費訂閱佣金率將由目前的15%改為12%。自3月15日起享受該等佣金率的調整無需開發者在此之前簽署新條款。

　　蘋果強調，公司致力於將iOS以及iPadOS打造成為中國開發者最佳的App生態系統和巨大的商業機會。公司承諾對所有開發者保持公平透明的條款，並始終為在中國分發App的開發者們提供不高於其他市場整體費率水平的具有競爭力的App Store費率。

　　據了解，蘋果對App內經其平台支付的消費金額抽取三成佣金，因此這項佣金被稱為「蘋果稅」。近年多地都有應用開發商對「蘋果稅」發起挑戰，包括提出反壟斷調查、繞開蘋果支付平台等。去年2月，《彭博》引述消息稱，中國國家市場監督管理總局擬對「蘋果稅」相關政策及收費情況展開調查。同年11月，蘋果宣布推出「小程序合作夥伴計劃」(Mini Apps Partner Program)，參與計劃的開發者在銷售符合條件的App內購買項目時，可享受15%的收益抽成減免。微信當時回應稱，樂見蘋果推出這項計劃。
《經濟通通訊社13日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗揪美以死穴，戰事將如何發展？

13/03/2026 08:03

中東戰火

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區