蘋果宣布降低中國App Store佣金率，3月15日起從30%改為25%

蘋果公司(Apple)(US.AAPL)13日發布降低佣金率公告稱，根據與中國監管部門的溝通，Apple將對中國的App Store進行調整。自2026年3月15日起，適用於中國內地（大陸）App Store的iOS及iPadOS佣金率調整如下：



Apple App內購買及付費App的標準佣金率將由目前的30%改為25%；App Store Small Business Program以及Mini Apps Partner Program項下符合條件的Apple App內購買佣金率以及第一年後的自動續費訂閱佣金率將由目前的15%改為12%。自3月15日起享受該等佣金率的調整無需開發者在此之前簽署新條款。



蘋果強調，公司致力於將iOS以及iPadOS打造成為中國開發者最佳的App生態系統和巨大的商業機會。公司承諾對所有開發者保持公平透明的條款，並始終為在中國分發App的開發者們提供不高於其他市場整體費率水平的具有競爭力的App Store費率。



據了解，蘋果對App內經其平台支付的消費金額抽取三成佣金，因此這項佣金被稱為「蘋果稅」。近年多地都有應用開發商對「蘋果稅」發起挑戰，包括提出反壟斷調查、繞開蘋果支付平台等。去年2月，《彭博》引述消息稱，中國國家市場監督管理總局擬對「蘋果稅」相關政策及收費情況展開調查。同年11月，蘋果宣布推出「小程序合作夥伴計劃」(Mini Apps Partner Program)，參與計劃的開發者在銷售符合條件的App內購買項目時，可享受15%的收益抽成減免。微信當時回應稱，樂見蘋果推出這項計劃。

