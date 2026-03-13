《Ａ股焦點》寒武紀升1%，上市以來首年盈利，豪擲6.32億分紅

寒武紀(滬:688256)12日晚發布2025年年度報告，公司實現營業收入64.97億元（人民幣．下同），同比增長453.21%；歸屬於上市公司股東的淨利潤20.59億元，同比扭虧為盈，同比增長555.24%。該公司迎來2020年7月上市以來首個盈利年度。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利15.00元（含稅），擬派發現金紅利6.32億元（含稅），同時以資本公積每10股轉增4.9股，合計轉增20660.7799萬股。



寒武紀表示，受益於人工智能行業算力需求的持續攀升，公司憑借產品的優異競爭力持續拓展市場，積極推動人工智能應用場景落地，2025年度營業收入較上年同期大幅增長。2025年度扭虧為盈主要因營收大幅增長所致。



寒武紀同日公告，公司A股股票將於2026年3月16日取消特別標識U，股票簡稱顯示由「寒武紀-U」變更為「寒武紀」，A股股票代碼688256保持不變。這標誌著寒武紀正式摘除未盈利企業標識，成為科創成長層首家「畢業」企業。



寒武紀股價最新報1113.5元，升1.3%。

《經濟通通訊社13日專訊》