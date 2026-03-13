蘋果下調中國區「蘋果稅」，騰訊：行業為之振奮

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

蘋果公司(Apple)(US.AAPL)今日宣布降低中國區的「蘋果稅」，騰訊(00700)在「鵝廠黑板報」微信公眾號發布聲明稱，「我們關注到，在監管部門的大力推動下，蘋果公司調整了中國區App Store佣金政策，令行業為之振奮」。



騰訊表示，這一變化體現了蘋果公司對中國用戶和廣大開發者呼聲的回應與尊重，是助力數字生態健康發展的積極信號。對騰訊和所有開發者而言，將迎來一個更加開放、共贏的平台環境，有利於激發創新活力，推動科技應用生態的持續繁榮。得益於此，騰訊也將一如既往地攜手各方合作夥伴，共同為用戶提供更優質的產品與服務。



騰訊公司公關總監張軍轉發上述聲明並指「這是個好消息」。



*「蘋果稅」降5個百分點，年流水千萬元應用年省50萬*



蘋果公司稱根據與中國監管部門的溝通，自今年3月15日起，適用於中國內地（大陸）App Store的iOS及iPadOS佣金率將調整，其中，Apple App內購買及付費App的標準佣金率將由目前的30%改為25%；App Store Small Business Program以及Mini Apps Partner Program項下符合條件的Apple App內購買佣金率以及第一年後的自動續費訂閱佣金率將由目前的15%改為12%。



有內媒指出，對於廣大中國開發者而言，5個百分點的費率下調無疑是一劑利好。以一款年流水1000萬元人民幣的應用為例，此次調整意味著開發者每年可節省約50萬元人民幣的佣金支出。對於利潤空間本就有限的中小開發者來說，這筆節省下來的成本可能直接關係到團隊的生存與發展。

