《中國要聞》上海警方拘逾30人涉低價買停牌債券再誘高價接盤，涉資超2億

據《央視新聞》報道，上海警方經過縝密偵查，近日成功偵破一宗誘導投資者購買停牌債券的特大非法經營案，抓獲非法經營債券業務犯罪嫌疑人30餘名，涉案金額2億餘元（人民幣．下同）。



報道指，有多位投資者2025年9月向上海警方反映，自己通過網絡直播推薦購買的債券既無法兌付，也因無交易對手而無法成交，懷疑上當受騙。警方研判後發現這些投資者所購買的債券均為長期停牌債券。這些債券在正常情況下交易量很少，但依然被公司集中大量協議收購。警方認為其中暗藏非法經營、推薦債券的犯罪行為，遂開展立案偵查。



經查，2025年2月至9月，犯罪嫌疑人許某等人為謀取利益，在無債券業務經營資質的情況下，從不法私募雷某等人處低價買入大量已停牌債券，以高額利潤為餌，通過免費直播推薦誘導投資者高價接盤，非法獲利6000餘萬元。其犯罪手法為通過不法中介，以10元左右的價格在市場上購買面值100元的停牌債券，隨後向不了解債券的投資者灌輸「債券停牌時80元左右的交易價格，就是當前市場價」的理念，再誘導投資者以50元左右的價格接盤，聲稱在債券恢復時可賺取差價。因此，投資者往往以為自己「搵到著數」。



*隨機打電話吸引「客戶」入「免費薦股」群組*



許某等人還招募多名「銷售人員」，以隨機打電話等方式吸引客戶至社交群，引導投資人進入免費薦股直播間，並虛構主講老師的投資神話，誘導投資者高價購買已停牌債券；同時，由債券銷售團夥成員扮演「水軍」、「助理」、「老師」等，製造值得投資的假象。若投資者沒有債券購買資格，許某等人還會安排專人為投資者提供公司，並開立具有特定債券購買權限的法人證券帳戶。



2025年11月，上海警方開展全鏈條收網行動，在外省市警方的配合下，抓獲許某、雷某等30餘名犯罪嫌疑人。目前，上述犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

《經濟通通訊社13日專訊》