《Ａ場新股》全球首款侵入式腦機接口醫療器械內地獲批上市

據《央視》報道，國家藥監局近日批准了博睿康醫療科技（上海）有限公司植入式腦機接口手部運動功能代償系統創新產品註冊申請，實現腦機接口醫療器械全球首發上市，標誌著國際首個侵入式腦機接口醫療器械進入臨床應用階段。



該產品由腦機接口植入體、植入式腦電電極套件、腦電信號收發器、氣動手套設備、一次性手術工具包、腦電解碼軟件、醫用測試軟件、臨床管理軟件組成，適用於頸段脊髓損傷所致四肢癱患者，通過氣動手套設備輔助實現手部的抓握功能代償。



該產品採用硬腦膜外微創植入與無線供能通信技術，臨床試驗結果顯示，受試者通過該產品實現了手部抓握能力的明顯提高，進而改善患者生活質量。



患者使用該產品需滿足以下條件：18歲到60歲，C2-C6頸段脊髓損傷評級A-C級的四肢癱，疾病確診超過1年且經規範治療後病情穩定至少6個月，手部無法完成抓握，上臂尚存部分功能。



據了解，博睿康醫療科技公司博睿康技術（上海）股份有限公司已於今年2月4日在上海證監局辦理輔導備案登記，擬首次公開發行股票並上市，上市板塊瞄準科創板，輔導券商為中信證券。

《經濟通通訊社13日專訊》