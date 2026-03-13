【聚焦數據】內地2月末M2增速持平於9%，M1增速擴至5.9%

人民銀行公布，2月末，廣義貨幣(M2)餘額349.22萬億元（人民幣．下同），同比增長9%，增速持平於1月末，並優於預期的8.8%。
狹義貨幣(M1)餘額115.93萬億元，同比增長5.9%，增速較1月末擴大1個百分點。
流通中貨幣(M0)餘額15.14萬億元，同比增長14.1%。
前兩個月淨投放現金1.05萬億元。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/03/2026 17:12
