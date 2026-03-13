  • 會員
13/03/2026 17:16

【聚焦數據】內地2月新增人民幣貸款9000億元，遜預期

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2月人民幣貸款增9000億元，低於預期9790億元
▷ 住戶貸款減少1942億元，企事業單位貸款增5.94萬億元
▷ 2月人民幣存款增1.17萬億元，住戶存款增5.24萬億元

　　人民銀行公布，前兩個月，人民幣貸款增加5.61萬億元（人民幣．下同）。按上月公布的1月份人民幣貸款增加4.71萬億元計，2月份人民幣貸款增加9000億元，遜於市場預期的9790億元。

　　分部門看，2月份，住戶貸款減少1942億元，其中，短期貸款減少3596億元，中長期貸款增加1654億元；企（事）業單位貸款增加5.94萬億元，其中，短期貸款增加2.65萬億元，中長期貸款增加4.07萬億元，票據融資減少9089億元；非銀行業金融機構貸款減少1987億元。

　　2月末，本外幣貸款餘額281.52萬億元，同比增長6%。月末人民幣貸款餘額277.52萬億元，同比增長6%。

　　2月末，外幣貸款餘額5781億美元，同比增長8.6%。前兩個月外幣貸款增加331億美元。

*2月人民幣存款增加1.17萬億元*

　　存款方面，前兩個月人民幣存款增加9.26萬億元。按上月公布的1月份人民幣存款增加8.09萬億元計算，2月份人民幣存款增加1.17萬億元。

　　其中，2月份，住戶存款增加5.24萬億元，非金融企業存款減少445億元，財政性存款增加1.2萬億元，非銀行業金融機構存款增加2.84萬億元。

　　2月末，本外幣存款餘額345.72萬億元，同比增長8.8%。月末人民幣存款餘額337.94萬億元，同比增長8.7%。

　　2月末，外幣存款餘額1.12萬億美元，同比增長20.5%。前兩個月外幣存款增加638億美元。
《經濟通通訊社13日專訊》

