【數據前瞻】機構：中國首2月消費增速料擴至2.5%，工業縮至5%，固投跌幅收窄

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家統計局將於下周一(16日)公布首2月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合20家機構預估中值顯示，春節錯位疊加外需韌性助推生產景氣保持平穩，1-2月規模以上工業增加值同比料增長5%，增幅較前值(去年12月，下同)放緩0.2個百分點；而投資依然偏弱，1-2月固定資產投資預計同比下降2.1%，不過降幅較前值3.8%收窄。



同時，在春節假期效應以及促消費政策持續發力的推動下，預計1-2月社會消費品零售總額同比增速從0.9%回升至2.5%。



*花旗：外貿穩健支撐工業生產*



投行花旗在報告中預計，中國今年將實現平穩開局。雖然生產活動可能要到3月初才完全恢復正常，但年內迄今穩健的貨物吞吐量仍能對工業生產形成支撐。消費方面，花旗預計隨著以舊換新補貼政策接續，1-2月社會消費品零售同比增速料回升至3%。此外，旅遊出行活躍帶動春節假期期間零售表現韌性十足，但汽車和手機銷售疲軟可能拖累整體數據。



*申萬宏源：次季後有望看到固投更積極回升*



申萬宏源證券首席經濟學家趙偉指出，春節錯位對工業增加值同比的影響為推高1-2月生產、壓低3月生產；實際生產方面，1-2月高爐開工、 PTA開工、公路貨運量等各類指標同比均有所回升，指向實際生產景氣也積極改善。



對於投資的表現，趙偉認為，1-2月整體固定資產投資同比轉正仍有難度，二季度後有望看到更積極的回升趨勢。具體而言，今年以來化債對投資的「擠出效應」緩和，疊加政策性金融工具與前期增發的5000億元人民幣專項債逐步形成投資，1-2月基建投資同比有望好轉；但預計地產投資仍然偏弱，製造業投資在前期盈利走弱、設備更新下行周期影響下，反彈幅度或也有限。

《經濟通通訊社13日專訊》