  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

13/03/2026 08:38

中國抗體(03681)終止租用海藥工業園物業，被視為售使用權資產

　　中國抗體-B(03681)公布，終止向主要股東海口製藥(深:000566)租用海藥工業園6號樓物業，被視為出售使用權資產，而終止使用權資產價值約3580萬元人民幣。

　　該集團指，租期原定由2021年4月起為期20年，但轉向輕資產模式，由自行生產轉為外判以獲成本優勢，故終止租用物業不會對財務狀況或營運構成重大不利影響。
《經濟通通訊社13日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區