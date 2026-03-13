中國抗體(03681)終止租用海藥工業園物業，被視為售使用權資產

中國抗體-B(03681)公布，終止向主要股東海口製藥(深:000566)租用海藥工業園6號樓物業，被視為出售使用權資產，而終止使用權資產價值約3580萬元人民幣。



該集團指，租期原定由2021年4月起為期20年，但轉向輕資產模式，由自行生產轉為外判以獲成本優勢，故終止租用物業不會對財務狀況或營運構成重大不利影響。

《經濟通通訊社13日專訊》