《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(12日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2482.12
|紫金礦業
|(601899)
|1524.39
|工業富聯
|(601138)
|1464.99
|貴州茅台
|(600519)
|1408.55
|中國鋁業
|(601600)
|1250.86
|佰維存儲
|(688525)
|1230.14
|亨通光電
|(600487)
|1126.27
|德業股份
|(605117)
|1030.71
|洛陽鉬業
|(603993)
|971.24
|中國石油
|(601857)
|918.31
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5653.40
|陽光電源
|(300274)
|3743.42
|天孚通信
|(300394)
|2736.93
|華工科技
|(000988)
|2394.50
|中際旭創
|(300308)
|2184.35
|新易盛
|(300502)
|2160.65
|東山精密
|(002384)
|1376.22
|濰柴動力
|(000338)
|1162.24
|天賜材料
|(002709)
|1124.76
|思源電氣
|(002028)
|1110.64
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》
【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票