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AH股新聞

16/03/2026 13:35

【數據解讀】統計局：消費增長受消費結構升級及新消費動能壯大等帶動

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 1-2月社會消費品零售總額同比增長2.8%
▷ 旅遊諮詢租賃及文體休閒服務零售額增超10%
▷ 限額以上糧油食品類及服裝類零售額增逾10%

　　國家統計局公布，1-2月，社會消費品零售總額增長2.8%，創去年10月以來新高。國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，1-2月，市場銷售呈現積極變化，增長動能增強，這是促消費政策發力、消費升級帶動、消費新動能成長等因素共同作用的結果。

　　他表示，建設強大國內市場，激發居民消費內生動力，仍需持續用力。下階段，要發揮中國超大規模市場優勢，深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃，促進商品消費擴容升級，實施服務消費提質惠民行動，持續優化消費環境，釋放文旅、賽事、康養等領域消費潛力，激發消費活力，更好促進經濟循環，持續改善民生。

*首兩月旅遊諮詢租賃服務類等零售額增超10%*

　　他並提到，服務消費穩步擴大。在春節假期帶動下，居民文化旅遊消費明顯增加，帶動相關服務銷售擴大。前兩個月，像旅遊諮詢租賃服務類、文體休閒服務類零售額均保持10%以上較快增長。春節期間，國內出遊接近6億人次，出遊總花費超過8000億元，都創歷史新高。

　　商品消費升級提質。前兩個月，限額以上糧油食品類、服裝鞋帽針紡織品類商品零售額分別增長10.2%和10.4%。同時，在居民消費升級帶動下，發展型、改善型需求相關商品銷售較快增長，前兩個月，限額以上金銀珠寶類商品零售額同比增長13%。消費品以舊換新政策效應繼續顯現，1-2月，限額以上單位通訊器材類商品零售額增長17.8%，保持較快增長。

*首兩月線上短劇平台交易額增長超過30%*

　　此外，新型消費發展向好。前兩個月，網上商品和服務零售額同比增長9.2%，明顯快於社會消費品零售總額增速。其中網上商品零售額增長10.3%，快於全部商品零售額增長，對於消費的帶動作用繼續增強。1-2月份網上服務零售額同比增長7.3%，也快於全部服務零售額增長。今年以來，線上短劇市場比較火爆，平台監測顯示，1-2月份線上短劇平台交易額增長超過30%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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