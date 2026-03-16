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16/03/2026 16:46

《駐京專電》北京國際電影節4月16日至25日在京舉辦

　　北京國際電影節官方宣布，第十六屆北京國際電影節將於2026年4月16日至4月25日在北京舉辦。

　　本屆北京國際電影節將圍繞「天壇獎」評獎、開幕式、北京展映、BJIFF核心論壇系列活動、北京市場、電影嘉年華、第33屆大學生電影節、閉幕式暨頒獎典禮、「電影+」、北京電影生活節等核心板塊，推出一系列電影文化活動。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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