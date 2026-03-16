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16/03/2026 08:35

【ＡＩ】中國互聯網金融協會：「龍蝦」極易被攻擊者利用，帶來嚴峻風險挑戰

　　隨著OpenClaw持續走熱，其安全問題備受關注。3月15日，中國互聯網金融協會發布關於OpenClaw在互聯網金融行業應用安全的風險提示。內媒報道，已有銀行收到監管機構下發的相關風險提示。

　　3月15日，中國互聯網金融協會發布提示稱：OpenClaw智能體雖能提升工作效率，但其默認的高系統權限與弱安全配置，極易被攻擊者利用，成為竊取敏感數據或非法操控交易的突破口，給行業帶來嚴峻的風險挑戰。

　　此外，部分銀行內部也已自查提醒相關風險，對於OpenClaw持謹慎態度。多位專家表示，OpenClaw暫時不太適合對安全合規要求較高的企業服務市場，預計短期內不會看到OpenClaw在金融核心業務中的大規模落地。

　　3月11日晚間，工業和信息化部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台發布「關於防範OpenClaw（龍蝦）開源智能體安全風險的『六要六不要』建議」，明確了四大典型應用場景安全風險。其中特別強調，金融交易場景主要存在引發錯誤交易甚至帳戶被接管的突出風險。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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