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16/03/2026 08:36

【國務會議】李強：制定全國統一地方財政補貼負面清單，明確禁止情形

　　國務院總理李強13日主持召開國務院常務會議，會議指出，規範地方財政補貼政策，對維護公平競爭市場秩序、縱深推進全國統一大市場建設具有重要意義。要在前期工作基礎上，對地方財政補貼實施負面清單管理，制定全國統一的地方財政補貼負面清單，進一步明確地方政府禁止實施財政補貼的具體情形。

*落實政府工作報告安排，實做好各項工作*

　　會議強調，落實政府工作報告安排，作圍繞全年目標任務扎實做好各項工作，確保「十五五」良好開局。各部門、各單位要主動擔當作為，增強緊迫感和執行力，抓緊抓實政府工作報告確定的重點任務，靠前發力、提質增效，拿出務實管用的政策措施，推動各項工作加快落地見效。要提升工作協同性穿透性，強化大局意識和系統觀念，高效聯動開展工作。加強對地方的分類指導，既要注重研究新情況、解決新問題，創造更多有益經驗，也要善於發揮各地比較優勢、打造發展特色，不斷提高政策支持的精準性和有效性。要加強跟蹤督促和協調推動，對重要政策、重點事項適時開展成效評估，形成全過程閉環管理。

*開展第四次全國農業普查*

　　會議審議通過《全國農業普查條例（修訂草案）》。會議稱，高質量開展第四次全國農業普查，堅持科學普查、依法普查，嚴格數據質量控制和資料管理，積極應用現代信息技術，強化部門協同和組織保障，進一步提高普查質效。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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