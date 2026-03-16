《中國監管》金監總局約談分期樂等5家借貸平台，要求合規開展催收

近日，針對互聯網助貸業務問題，金監總局對分期樂、奇富借條、你我貸借款、宜享花、信用飛等5家平台的運營機構進行約談。



約談要求，平台運營機構在與金融機構合作開展借貸業務時，應當切實規範營銷宣傳行為，清晰明確披露借貸產品息費信息，嚴格遵守個人信息保護規定，依法合規開展催收，健全客戶投訴解決機制，有效保護金融消費者合法權益。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》