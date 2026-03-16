【數據解讀】統計局：中國能源供給保障能力強，價格輸入性影響需觀察

國新辦就1-2月國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，近期中東地區的地緣政治衝突造成的國際油價波動引發市場擔憂，中國能源供給保障能力比較強，應對外部市場波動具有較好基礎條件。目前影響國際能源價格的不確定因素比較多，對國內價格輸入性影響還需要觀察。



*國內部分行業需求擴大、新動能成長使PPI降幅收窄*



付凌暉在會上表示，今年以來，工業生產價格(PPI)整體上呈現同比降幅收窄的態勢，2月份PPI同比下降0.9%，降幅比上月收窄0.5個百分點，同比降幅連續3個月收窄。從環比看，工業生產者出廠價格已經連續5個月環比呈現上漲的態勢。工業生產者出廠價格的改善，主要是由於國內部分行業需求擴大、新動能成長對工業品價格的帶動，以及部分國際大宗商品價格上漲，這些因素共同推動的結果。2月份工業生產價格呈現積極變化，有利於改善企業的經營和預期。



*國內算力需求增長，存儲芯片等價格增長較快*



從2月份看，PPI降幅收窄主要影響因素有以下幾個方面：一是產業升級帶動下高端裝備需求擴大，帶動相關產品價格上漲。2月份航空器製造價格同比上漲7.7%，這和國內商業航空發展有很大關係。同時，船舶及相關裝置製造價格上漲0.5%。二是產業智能化和綠色化發展，相關需求帶動價格上漲。隨著中國「人工智能+」快速發展，2月份電子元件及電子專用材料製造價格同比上漲4.9%，最近一段時間市場上存儲芯片等價格增長較快，和國內算力需求增長有很大關係。在綠色轉型持續推動下，2月份生物質燃料加工價格同比上漲3.2%。三是市場競爭秩序優化，帶動部分行業價格改善。一些重點行業的產能治理和「內捲式」競爭綜合整治繼續推進，2月份，水泥製造、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格降幅分別比上月收窄1.5和0.3個百分點。此外，國際能源和有色金屬價格上漲，也一定程度上助推了工業生產者出廠價格回升，2月份，有色金屬冶煉和壓延加工業價格同比上漲22.1%，幅度較大。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》