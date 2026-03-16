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AH股新聞

16/03/2026 11:19

【數據解讀】統計局：首2月份經濟運行起步有力、開局良好

　　內地1-2月規模以上工業增加值同比實際增長6.3%，大勝預期，並創去年9月以來新高。1-2月，社會消費品零售總額增長2.8%，創去年10月以來新高，1-2月全國固定資產投資轉正同比增長1.8%，大勝預期的下跌2.1%。　 　

　　國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年以來，儘管國際環境跌宕起伏，外部風險特別是地緣政治衝突外溢風險上升，但在黨中央的堅強領導下，各地區各部門認真實施更加積極有為的宏觀政策，著力發揮存量政策和增量政策的集成效應，1-2月份生產供給較快增長，國內需求穩步擴大，就業物價總體穩定，新質生產力培育壯大，對1-2月份的運行用一句話來評價，就是起步有力、開局良好。

*國內外挑戰還是交織疊加，不穩定不確定因素比較多*

　　他表示，從剛才發布的數據看，整體明顯好於市場機構預期，這充分反映出中國經濟的強大活力和韌性，完全有理由對中國經濟發展充滿信心。從下階段情況看，國內外挑戰還是交織疊加，不穩定不確定因素比較多，但中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。隨著新質生產力培育壯大、新發展格局加快構建，宏觀政策加力顯效，國民經濟有望繼續保持穩中有進發展態勢，持續向新向優。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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