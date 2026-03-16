【數據解讀】統計局：CPI呈溫和回升態勢，料物價形勢繼續改善

國新辦就1-2月國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，1-2月份，居民消費價格(CPI)整體呈現回升態勢。考慮到2月份CPI受春節因素影響較大，將1-2月份兩個月情況合在一起進行對比。1-2月份居民消費價格同比上漲0.8%，漲幅和去年12月份持平，但比去年四季度、比去年全年都是擴大的，呈現出溫和回升態勢。



他表示，居民消費價格合理回升，有利於改善企業經營，促進居民就業增收，也有利於經濟循環。從下階段情況看，盡管近期國際能源價格出現波動，對國內價格帶來一定輸入性影響，但中國商品和服務市場供給能力充足，保持物價穩定的基礎沒有改變。隨著實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，制定實施城鄉居民增收計劃，培育消費新場景，進一步完善消費環境，將有利於物價形勢繼續改善。



2月份CPI同比漲幅創三年新高，他解釋，主要影響因素有以下幾個方面：一是服務價格漲幅明顯擴大。受今年春節長假影響，居民旅遊探親外出活動明顯增加。二是食品價格由降轉升。2月份，鮮菜、牛肉、羊肉和鮮果價格漲幅在5.9%和10.9%之間，漲幅均比上月有所擴大。三是工業消費品價格漲幅擴大。2月份工業消費品價格同比上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》