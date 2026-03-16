《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|3224.81
|佰維存儲
|(688525)
|2229.29
|中國鋁業
|(601600)
|1932.26
|貴州茅台
|(600519)
|1726.90
|兆易創新
|(603986)
|1348.42
|洛陽鉬業
|(603993)
|1329.02
|寒武紀
|(688256)
|1197.96
|工業富聯
|(601138)
|1079.68
|瀾起科技
|(688008)
|1063.72
|華友鈷業
|(603799)
|1036.91
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4670.17
|新易盛
|(300502)
|3359.35
|陽光電源
|(300274)
|3331.41
|中際旭創
|(300308)
|2973.53
|天孚通信
|(300394)
|2715.78
|東山精密
|(002384)
|1718.76
|華工科技
|(000988)
|1654.86
|滬電股份
|(002463)
|1330.89
|德明利
|(001309)
|1326.12
|比亞迪
|(002594)
|1031.10
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》
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