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AH股新聞

16/03/2026 08:11

《神州數據》中國主要經濟數據一覽

　　2026年1-2月及2025年主要數據一覽:　　　　　　　

  同比變動(%)金額（億元人民幣）
國內生產總值2025年全年+5.01401879
 2025年第四季+4.5387911
 2025年第三季+4.8354500
 2025年第二季+5.2341778
 2025年第一季+5.4318758
    
 2024年全年+5.01349084
 2024年第四季+5.4373726
 2024年第三季+4.6341758
 2024年第二季+4.7328838
 2024年第一季+5.3304762
    
 統計局覆核數值：  
 2023年全年+5.41294272
 2022年全年+3.01234029
    
居民消費價格指數2026年2月+1.3 
(CPI)1-2月+0.8 
工業生產者出廠價格2026年2月-0.9 
(PPI)   
社會消費品零售總額12月+0.945136
 全年+3.7501202
城鎮固定資產投資1-12月-3.8485186
工業增加值12月+5.2 
貨幣供應　M22026年1月底+9.0 
人民幣新增貸款2026年1月 4.71萬
 2025年 16.27萬
外匯儲備2026年2月底 34278億美元
出口2026年2月+39.62998.8億美元
 1-2月+21.86565.8億美元
進口2026年2月+13.82089億美元
 1-2月+19.84429.6億美元
外貿2026年1-2月順差2136.2億美元
FDI1月-5.7920.1
製造業採購經理指數2026年2月49.0按月降0.3個百分點

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