《神州頭條》報章頭版摘要：個人貸款業務明示綜合融資成本規定發布

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



《求是》發表習近平文章《推動海洋經濟高質量發展》

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

3月16日出版的第6期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《推動海洋經濟高質量發展》。文章強調，我國經略海洋、開發海洋歷史悠久。新中國成立後，我們有序開發利用海洋。改革開放後，我國海洋經濟進入加快發展期。推進中國式現代化，必須高效開發利用海洋，推動海洋經濟高質量發展。



地緣變局下的「穩定錨」：開年量質齊升，中歐班列護航亞歐經貿

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

隨著一聲嘹亮的汽笛聲劃破長空，近日，中歐班列（沈陽）集結中心貨場上，一列滿載貨物的「鋼鐵駝隊」緩緩駛出，經滿洲里口岸出境奔赴歐洲。沈陽遠大集團價值1700餘萬元、共計43個集裝箱高箱的電梯產品，搭乘這趟班列運往海外。



做好「加減乘除」精準施策提振消費

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年政府工作報告把「深入實施提振消費專項行動」擺在突出位置。專家表示，需精準施策做好「加減乘除」，多措並舉暢通消費循環。「加」是在需求側通過增加收入來擴大需求；「減」是減輕居民「後顧之憂」；「乘」是通過財政金融協同聯動，發揮乘數效應；「除」是破除壁壘、清除障礙。





《上海證券報》



《求是》發表習近平文章《推動海洋經濟高質量發展》

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

3月16日出版的第6期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《推動海洋經濟高質量發展》。



金監總局、人行發布規定，個人貸款綜合融資成本將向借款人明示

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

與個人貸款相關的所有成本將被納入綜合融資成本，包括但不限於正常履約情形下借款人需支付的貸款利息、分期費用、增信服務費等融資成本，以及違約情形下需要支付的逾期罰息等或有成本。並將由貸款人展示在一張「綜合融資成本明示表」上。《規定》於8月1日起施行。



審慎使用「龍蝦」智能體，多家銀行收到監管提示

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

隨著OpenClaw（又稱「龍蝦」）持續走熱，其安全問題備受關注。3月15日，中國互聯網金融協會發布關於OpenClaw在互聯網金融行業應用安全的風險提示。上海證券報記者從多家機構了解到，已有銀行收到監管機構下發的相關風險提示。





《證券時報》



《求是》發表習近平文章《推動海洋經濟高質量發展》

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

3月16日出版的第6期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《推動海洋經濟高質量發展》。



金監總局、人行聯合發布《個人貸款業務明示綜合融資成本規定》

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金融監管總局、中國人民銀行聯合發布《個人貸款業務明示綜合融資成本規定》，在現有貸款業務信息披露監管制度框架內，細化個人貸款業務息費信息披露的涵蓋範圍、操作方式和環節等，要求貸款人向借款人展示綜合融資成本明示表，清晰披露個人貸款息費成本。



專利惡意訴訟「碰瓷」IPO關鍵期，司法重拳規制為科創企業護航

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

註冊制改革為科技創新企業暢通了進入資本市場的通道，愈來愈多科創企業踏上IPO闖關之路。然而，以專利侵權為名義的惡意訴訟正成為部分主體干擾上市「利器」。司法機關、監管層重拳出擊，一場針對專利惡意訴訟的全鏈條治理正在展開。

《經濟通通訊社16日專訊》