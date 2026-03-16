《鍾之日記》車股領漲大市，國產芯片炒上

3月16日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國第四季經濟增長向下修訂及中東局勢持續緊張，上周五（13日）美股收跌，恒生指數低開29點，盤中內地公布多項重磅經濟數據均遠勝市場預期，加上多隻矚目藍籌有好消息繼續炒上，帶動恒指全日升368點或1.4%，報25834，主板成交近2645億元。



*經濟數據超預期無提振，A股收低0.26%三連跌*



中國開年經濟活動遠勝預期，工業生產、消費、固定資產投資均出現回暖跡象，整體開局穩健；分析人士表示，當前地緣政治緊張態勢令全球能源市場動盪，且加劇貿易失衡風險，但中國經濟總體穩健，目前尚處於政策觀察期，短期宏觀政策寬鬆舉措料蟄伏。



滬深三大指數走勢不一，滬綜指全天收低0.26%報4084.79點，三連跌，深成指則升0.19%，創業板指揚1.41%。滬深兩市全日成交額2.3萬億元人民幣，較上日減少3%，超2700隻個股收漲。



內地1-2月社會消費品零售總額同比增2.8%，為去年10月以來最高水平；今日消費板塊亦見升幅。白酒板塊指數收升2.4%，旅遊股及食品飲料跟漲。貴州茅台(滬:600519)收升3.3%，報1460.18元；公司黨委委員、副總經理、財務總監、董事會秘書蔣焰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受相關部門的監察調查，貴州茅台14日公告稱，生產經營正常有序，公告事項不會對公司生產經營管理產生重大影響。



另外，存儲芯片板塊集體爆發，佰維存儲(滬:688525)升13.4%，續創歷史新高。航運板塊走強，海洋經濟概念亦表現活躍，國家主席習近平發表文章強調要從六大方向發展高質量海洋經濟。



*比亞迪升近8%，獲10萬輛汽車出口大單*



據內媒報道，比亞迪(01211)執行副總裁李柯在巴西里約熱內盧的活動上透露，比亞迪巴西廠已獲得來自阿根廷和墨西哥總計10萬輛汽車的出口訂單，兩國各訂購5萬輛汽車。據悉，比亞迪巴西廠位於巴伊亞州卡馬薩里，目前年產能15萬輛，計劃分階段提升至60萬輛。



李柯還宣布，比亞迪將斥資3億元巴西里亞爾（約5300萬美元）在里約熱內盧建造研究中心，預計於今年啟動，2028年竣工。該中心將配備車輛動力學、續航能力及極端環境測試設施，並重點開展熱帶氣候數據採集工作，為產品本地化適配提供技術支撐。



比亞迪今日大漲7.8%，報104.3元，為表現次佳藍籌。其他汽車股亦向好，小米(01810)揚5.6%，蔚來(09866)彈5%，吉利汽車(00175)升3.6%，理想汽車(02015)升2.9%。



上周五，比亞迪旗下方程豹鈦3閃充版上市，推出620KM後驅閃充版、565KM四驅閃充版兩個配置版本，售價15.38萬至16.98萬人民幣。鈦7EV閃充版同步開啟預售，預售價22萬人民幣起。花旗預計，該車型的銷量成熟後，每月銷量可達8000至9000輛。



花旗研究報告指出， 比亞迪2月汽車上險量約8.73萬輛，按月下跌16.5%，與國內批發銷量約8.96萬輛相若，反映國內經銷商整體庫存水平穩定。踏入3月，該行預期比亞迪的出口及國內銷量均將按月擴張，合計約22萬至25萬輛；並認為公司很可能在3月及4月去庫存，並在4月中下一輪新產品周期展開前控制產量。該行予比亞迪目標價174元，評級「買入」。



*華虹準備投產7納米芯片，股價飆逾7%*



外電消息，中國第二大芯片製造商華虹集團已開發出可用於生產人工智能芯片的先進芯片製造技術，這是北京方面推動科技自立自強努力中的一個重要里程碑。華虹半導體(01347)今日收漲7.4%，報94.5元。



知情人士稱，華虹集團旗下代工業務--華力微電子正準備在上海工廠推出7納米芯片製程工藝，這將使該公司成為第二家掌握此類先進技術的中國芯片製造商。目前，中芯國際(00981)是國內唯一具備7納米製程芯片生產能力的廠商，中芯今日微升0.5%，報62.5元。



報道還提到，中國科技巨頭華為技術有限公司一直在與這家芯片製造商就7納米技術進行合作。



據一位知情人士透露，華力微電子在華虹六廠(Hua Hong Fab 6)的7納米芯片研發工作始於去年，並得到了包括新凱來(SiCarrier)在內的國內設備供應商的支持。SiCarrier去年曾在深圳的一處設施中對其設備進行了測試。



據該公司官網顯示，華虹六廠是華虹集團旗下七家晶圓廠中技術最先進的，目前採用22納米和28納米工藝製程節點生產邏輯芯片。



兩位消息人士稱，華力微電子計劃在今年年底前實現每月數千枚7納米晶圓的初始產能，並計劃後續進一步擴大產能。



其他中資芯片股亦見升幅，兆易創新(03986)彈18.4%，壁仞科技(06082)揚5.7%，英諾賽科(02577)升約1.9%。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。