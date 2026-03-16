《打擊貪腐》國家林草局原副局長李春良因涉嫌受賄被提起公訴

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據最高檢網站發布的消息，國家林業和草原局（國家公園管理局）原黨組成員、副局長李春良涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監委調查終結，移送檢方審查起訴。經最高檢指定管轄，山東省檢察院以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對李春良作出逮捕決定。近日，山東德州檢察院已向德州中院提起公訴。



檢方指控稱，李春良利用擔任職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；李春良離職後，利用原職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應當以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑責。



公開簡歷顯示，李春良於2016年12月調至國家林業局任副局長，並兼任瀕危物種進出口管理中心主任。2018年機構改革後，他擔任國家林業和草原局副局長，負責規劃資金、野生動植物保護、瀕危物種進出口管理、國家公園等自然保護地建設、濕地保護方面的工作。2023年4月，60歲的李春良被免國家林草局副局長職務。當年12月，他被選舉為中國野生動物保護協會會長。



《財新》報道指出，李春良是2026年第五名被提起公訴的落馬中管干部。此前四人分別是李文榮、龍翔、段成剛、張建華。此外，李春良是國家林草局組建以來落馬的最高級官員之一。近年來，多名林草系統官員被查：2021年9月13日，國家林草局林產工業規劃設計院時任黨委副書記、院長周巖官宣落馬。2023年2月8日，國家林草局原總經濟師張鴻文在退休四年後官宣落馬。2024年5月13日，國家林草局中國大熊貓保護研究中心原副主任張海清官宣落馬。

《經濟通通訊社16日專訊》