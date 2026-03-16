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央視3．15晚會於3月15日晚上8點播出，會上曝光了AI大型語言模型遭「投毒」問題。據《央視財經》微博消息，記者獲業內人士爆料，多個網絡平台上存在名為GEO的業務，從事該項業務的服務商稱，客戶只需支付相應的費用，即可令自身產品在各主流AI大模型的回答中佔據一席之地，讓商品廣告成為AI模型給出的「標準答案」。



一家知名GEO服務商的負責人王總表示，公司的強項在於幫助客戶在消費者使用AI大模型搜索時取得靠前排名，「就是相當於做軟文，然後讓AI平台去刷錄、輸入、抓取」。王總還表示，現在AI大模型的算法更新頻繁，要想維持AI大模型的持續推薦，必須持續大量投喂與客戶相關的推廣軟文。



業內人士指出，GEO本是優化信息分發、提升推廣效率的一個工具軟件，但被部分商業公司發掘出其他用途。該位業內人士在電商平台購入一款名為「力擎GEO優化系統」的軟件，隨後虛構了一款智能手環，並將虛構的產品信息輸入軟件系統並勾選文章創作指令。力擎GEO優化系統很快便自動生成十餘篇宣傳軟文。經由力擎GEO系統發布至互聯網後，該人士在AI大模型平台詢問智能健康手環推薦，有兩個AI大模型推薦了這款虛構的智能手環，並且排名靠前。



力擎GEO系統的運營者李總告訴央視記者，GEO業務受熱捧，主要原因在於能幫助客戶向AI大模型喂料、投毒，以實現客戶的商業目的。李總稱，操控AI大模型的關鍵是在各大互聯網賬號上「發稿」。他還透露，GEO業務的火爆，催生出不少專門從事發稿業務的公司和平台，他們長期承攬各種發稿業務，以便供AI大模型引用和抓取，成為圍獵AI大模型、進行數據「投毒」的重要一環。

《經濟通通訊社16日專訊》