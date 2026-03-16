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16/03/2026 09:28

【關稅戰】美以「未禁止進口強迫勞動產品」再發301調查，中國商務部批濫用程序

　　美貿易代表辦公室日前宣布，以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對包括中國在內的60個經濟體發起301調查。中國商務部新聞發言人今日在官網發布「發言人答記者問」文章稱，美國此前捏造事實，以「強迫勞動」為由對華實施了一系列貿易限制措施，中國已多次表達嚴正立場。

　　發言人指出，中國一貫反對強迫勞動，是國際勞工組織創始成員國之一，已批准28項國際勞工公約，建立了完善的勞動法律法規體系，堅決防範和打擊強迫勞動行為。美國迄今仍沒有批准加入《1930年強迫勞動公約》，拒絕國際規則約束，但卻長期操弄「強迫勞動」議題。

　　發言人強調，此次美方發起調查，企圖以此構建貿易壁壘，極具單邊性、武斷性和歧視性，是典型的保護主義行徑。世界貿易組織專家組早已裁決美對華301關稅措施違反世貿組織規則，美方再次濫用301調查程序，將國內法凌駕於國際規則之上，是錯上加錯，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，嚴重擾亂國際經貿秩序。目前，中美雙方正在法國巴黎舉行新一輪經貿磋商，中方已向美方提出交涉，敦促美方立刻糾正錯誤做法。
《經濟通通訊社16日專訊》

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