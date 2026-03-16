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AH股新聞

16/03/2026 09:03

【ＡＩ】OpenClaw創始人質疑騰訊「只復制不貢獻」，騰訊：是活躍貢獻者

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ OpenClaw創始人質疑騰訊SkillHub抓取ClawHub內容
▷ 騰訊稱SkillHub為本地鏡像站，標注來源並處理180GB流量
▷ 騰訊反駁指控，稱團隊成員為OpenClaw代碼貢獻者

　　近日，有用戶在OpenClaw創始人Peter Steinberger的社交媒體X上評論稱，騰訊做了一個SkillHub平台，抓取了ClawHub上的所有Skills（技能），並導入自家平台中。Peter Steinberger回覆該評論表示，「有點這麼回事……我曾收到過一封郵件，有人抱怨我的速率限制阻礙了他們無法快速爬取。他們只複製，卻從未以任何方式支持這個項目。」

　　該位用戶名為「SnowShadow」，個人簡介為「混沌AICTO」，來自中國，由其提供的官網鏈接顯示，混沌AI是混沌商學院旗下的AI研究機構。

　　「Skills」是AI智能體運行特定操作的技能，可以幫助開發者創建AI應用程序。OpenClaw有一個官方的「技能商店」ClawHub，開發者可以上傳各種AI工具和Skills。騰訊近期推出的SkillHub官網顯示，「官方精選推薦50個Skills，支持高速下載體驗，輕鬆查找ClawHub 1.3萬個AI Skills。」因此被質疑直接批量ClawHub的內容、不尊重原創。

*騰訊：團隊成員也是項目代碼和PR貢獻者*

　　其後，騰訊官方X帳號「Tencent AI」在Peter Steinberger的上述推文下回覆稱，SkillHub是騰訊基於OpenClaw生態打造的本地化技能平台，是為了向中國用戶提供更優的可用性與訪問速度，SkillHub是本地鏡像站，始終標注ClawHub為原始內容來源，「上線首周，我們為用戶處理了180GB 流量（87萬次下載），而僅從官方源拉取了1GB數據（非並發請求）。」

　　同時，騰訊反駁Steinberger「從未以任何方式支持這個項目」之說，稱團隊的許多成員都是提交代碼與PR(Pull Request)的活躍貢獻者，「我們熱切希望支持該生態系統，並成為更積極的貢獻者。」
《經濟通通訊社16日專訊》

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