【ＡＩ】OpenClaw創始人質疑騰訊「只復制不貢獻」，騰訊：是活躍貢獻者

近日，有用戶在OpenClaw創始人Peter Steinberger的社交媒體X上評論稱，騰訊做了一個SkillHub平台，抓取了ClawHub上的所有Skills（技能），並導入自家平台中。Peter Steinberger回覆該評論表示，「有點這麼回事……我曾收到過一封郵件，有人抱怨我的速率限制阻礙了他們無法快速爬取。他們只複製，卻從未以任何方式支持這個項目。」



該位用戶名為「SnowShadow」，個人簡介為「混沌AICTO」，來自中國，由其提供的官網鏈接顯示，混沌AI是混沌商學院旗下的AI研究機構。



「Skills」是AI智能體運行特定操作的技能，可以幫助開發者創建AI應用程序。OpenClaw有一個官方的「技能商店」ClawHub，開發者可以上傳各種AI工具和Skills。騰訊近期推出的SkillHub官網顯示，「官方精選推薦50個Skills，支持高速下載體驗，輕鬆查找ClawHub 1.3萬個AI Skills。」因此被質疑直接批量ClawHub的內容、不尊重原創。



*騰訊：團隊成員也是項目代碼和PR貢獻者*



其後，騰訊官方X帳號「Tencent AI」在Peter Steinberger的上述推文下回覆稱，SkillHub是騰訊基於OpenClaw生態打造的本地化技能平台，是為了向中國用戶提供更優的可用性與訪問速度，SkillHub是本地鏡像站，始終標注ClawHub為原始內容來源，「上線首周，我們為用戶處理了180GB 流量（87萬次下載），而僅從官方源拉取了1GB數據（非並發請求）。」



同時，騰訊反駁Steinberger「從未以任何方式支持這個項目」之說，稱團隊的許多成員都是提交代碼與PR(Pull Request)的活躍貢獻者，「我們熱切希望支持該生態系統，並成為更積極的貢獻者。」

《經濟通通訊社16日專訊》