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16/03/2026 13:47

【ＡＩ】阿里巴巴據報最快本周推出企業級AI Agent，擬整合旗下B端服務

　　據《科創板日報》報道，阿里巴巴(09988)最快於本周推出全新的企業級AI Agent應用。該應用由釘釘團隊開發，旨在提供強大Agent能力，不僅能協助企業自動操作電腦、瀏覽器和雲服務器，還內置了專門的安全功能以保障企業數據隱私。

　　據悉，阿里巴巴還計劃逐步將集團旗下的其他B端商業服務整合進這個AI Agent產品，包括淘寶、支付寶、阿里雲等。
《經濟通通訊社16日專訊》

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