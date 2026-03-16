【ＡＩ】阿里巴巴據報最快本周推出企業級AI Agent，擬整合旗下B端服務

據《科創板日報》報道，阿里巴巴(09988)最快於本周推出全新的企業級AI Agent應用。該應用由釘釘團隊開發，旨在提供強大Agent能力，不僅能協助企業自動操作電腦、瀏覽器和雲服務器，還內置了專門的安全功能以保障企業數據隱私。



據悉，阿里巴巴還計劃逐步將集團旗下的其他B端商業服務整合進這個AI Agent產品，包括淘寶、支付寶、阿里雲等。

《經濟通通訊社16日專訊》