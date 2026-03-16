【ＡＩ】清華團隊開源AI課堂平台OpenMAIC，可生成AI教師自動授課

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清華大學研究團隊開源了歷經兩年打磨的AI課堂平台OpenMAIC。據官網介紹，MAIC(MassiveAI-empoweredCourses)是由AI驅動運行的課堂系統，集成大模型與多智能體系統，以MOOC（慕課，大規模開放線上課程/磨課師）千分之一的成本實現自動授課、答疑和學情反饋。



*虛擬學生、AI助教分別帶起討論和補充解釋關鍵知識點*



據內媒報道，OpenMAIC可根據課程內容自動搭建完整課堂結構：包括負責串聯全程的AI老師，隨時補充細節的技術助教，也有不同基礎、不同關注點的AI學生。課堂並不是簡單地逐頁播放課件，而是由AI老師通過TTS語音講解，配合高亮、白板標註推進節奏；虛擬學生會隨機舉手提問，引發即興討論；AI助教則在關鍵知識點「見縫插針」地補充解釋。



OpenMAIC的操作非常簡單，教師只需要上傳教學材料，系統就能自動解析內容，將知識點重組，並生成嵌入音視頻的Slides（課件）、可自動判分的Quiz（測驗）以及交互式的PBL網頁等，並生成練習、扮演助教，維持課堂互動。在技術開放性方面，OpenMAIC支持一鍵本地部署，兼容幾乎所有主流大模型，學校可以根據成本和數據要求自由選擇模型，開發者也可以圍繞課程生成、角色編排和互動策略進行二次開發。



據悉，2024年初，MAIC在清華校內完成首次試點，以AI講授《邁向通用的人工智能》的課程吸引了700人報名，產生超過10萬條互動記錄。2024年下半年，清華教育學院進一步開展隨機對照實驗，讓三組學生分別接受真人教師、AI教師及錄播慕課教學。結果顯示，AI教師的教學效果顯著優於傳統慕課，在激發主動討論和探究行為方面甚至超越真人授課。數據亦顯示，MAIC平台課程結業率逾40%，遠高於傳統慕課長年不足5%的水平。

《經濟通通訊社16日專訊》