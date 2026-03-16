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AH股新聞

16/03/2026 08:55

《中荷關係》王毅與荷蘭外長通電話，讚賞荷新政府重視對華關係積極訊號

　　中國外交部長王毅上周五（13日）在與荷蘭外長貝倫德森(Tom Berendsen)通電話時表示，中國讚賞荷蘭新一屆政府在對華關係方面釋放的「積極訊號」，願同荷方深化溝通，增進互信。

　　王毅祝賀貝倫德森履新，表示中國和荷蘭互為重要合作夥伴，兩國秉持開放務實精神推進互利合作符合雙方共同利益，也有利於中歐關係健康發展和全球產供鏈安全穩定。中方讚賞荷蘭新政府重視對華關係的積極訊號。中國對外政策保持連貫性和穩定性，願同荷方加強交往溝通，增進了解信任，不斷深化兩國開放務實的全面合作夥伴關係。

　　近幾個月來，中荷關係趨緊。起因是荷蘭政府於2025年10月依據緊急法律對芯片製造商安世半導體(Nexperia)實施接管，限制其中資母公司聞泰科技(滬:600745)的控制權。

　　王毅亦介紹剛剛閉幕的全國兩會情況，表示中國將不斷擴大自主開放和制度型開放，為包括荷蘭在內的世界各國帶來更多機遇。中荷經貿合作優勢互補、互利共贏，希望荷新政府展現新氣象、新作為，堅持獨立自主，支持兩國企業正常開展經貿往來。希望荷方推動歐盟機構客觀理性認識中國，堅持中歐夥伴定位與開放合作。
《經濟通通訊社16日專訊》

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