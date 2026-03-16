【數據解讀】中國經濟開年「起步有力」，地緣風險下政策料維持觀望

中國開年經濟活動遠勝預期，工業生產、消費、固定資產投資均出現回暖跡象，整體開局穩健；尤其是投資活動從去年的收縮狀態重新企穩，《路透》引述分析人士預計未來仍有望延續強勁勢頭，這有助於經濟在外圍風險下保持韌性。



分析人士表示，當前地緣政治緊張態勢令全球能源市場動盪，且加劇貿易失衡風險，但中國經濟總體穩健，目前尚處於政策觀察期，短期宏觀政策寬鬆舉措料蟄伏。



*ING宋林：油價上漲會加快再通脹進程*



ING大中華區首席經濟學家宋林表示，數據總體上好於更為悲觀的預測，但要支撐國內經濟實現今年的增長目標，依然有很多工作要做，尤其是在通脹風險上升的情況下。



投資增速轉正，有所改善。在去年投資下滑後，決策者已表示有意遏制投資的萎縮，同時仍將追求高質量投資、避免無效投資，這將是今年的一項挑戰。至於零售年初表現超出預期。不過今年「以舊換新」支持力度縮減，還有去年基數效應影響，通訊設備、家用電器、家具等補貼類產品增速未來幾個月可能放緩。



宋林建議密切關注下個月的經濟數據，市場將評估中東衝突期間油價上漲將如何影響全球經濟增長和通脹。油價上漲會加快中國的再通脹進程。未來幾個月中國的政策動向，以及能否實現年度經濟增速目標，仍是各方關注的焦點。維持對全年增速4.6%的預估。



*中信銀行：上半年可能不會降準降息*



中信銀行（國際）首席經濟師丁孟說，1-2月消費、投資和工業生產數據改善和前期公布的良好的外貿數據相互印證，顯示中國經濟2026年開年增長勢頭強勁，投資和信貸數據相互佐證，亦顯示企業投資意願有所改善。



近期一線城市地產銷售數據顯示房地產行業景氣度也出現改善跡象，調高對2026年全年中國經濟增速的預估，預計全年中國GDP增速可能為5%，達到政府目標區間的高端。但中東衝突對中國進出口和物價的影響仍有待觀察，其影響將在3月及以後各月數據中陸續顯現。



考慮到經濟增長勢頭改善、中東地區衝突加大了輸入性通脹風險，儘管中信維持年內人行將降息一次的預估，但預計上半年可能不會有降準降息發生。



*澳新銀行：預計短期內降息可能性小*



至於澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬則認為，1-2月經濟數據總體好於預期，亦好於去年四季度，隱含一季度GDP增速在4.7%左右。工業生產印證外需高景氣，內需受春節錯月影響略有恢復，不排除3月份內需數據仍面臨下行壓力。目前總體數據表現不支持降息預期，預計政策仍處於觀察期，短期內採取行動可能性小。

《經濟通通訊社16日專訊》