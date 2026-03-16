【聚焦數據】統計局：2月70城樓價環比降幅繼續收窄、同比下降

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國家統計局公布2026年2月份商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，總體看，70個大中城市商品住宅銷售價格環比降幅繼續收窄、同比下降。新建商品住宅銷售價格環比上漲或持平城市個數比上月增加。



*一線城市新建住宅銷售價格環比持平*



2月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降0.3%轉為持平。其中，北京和上海均上漲0.2%，廣州持平，深圳下降0.3%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降0.2%和0.3%，降幅均收窄0.1個百分點。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有10個，持平城市有7個，合計比上月增加9個。



2月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.1%，降幅比上月收窄0.4個百分點。其中，北京和上海分別上漲0.3%和0.2%，廣州和深圳分別下降0.5%和0.4%。二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降0.4%和0.5%，降幅均收窄0.1個百分點。



*一線城市新建住宅銷售價格同比降幅略擴*



2月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降2.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，上海上漲4.2%，北京、廣州和深圳分別下降2.3%、5.1%和5.5%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降3.1%和4.0%，降幅分別擴大0.2個和0.1個百分點。



2月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降7.6%，降幅與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降8.4%、6.2%、8.5%和7.1%。二線城市二手住宅銷售價格同比下降6.2%，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格同比下降6.3%，降幅擴大0.2個百分點。

《經濟通通訊社16日專訊》