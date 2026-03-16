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16/03/2026 09:50

【聚焦數據】統計局：2月70城樓價環比降幅繼續收窄、同比下降

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2月70城新建商品住宅價格環比降幅收窄
▷ 一線城市新建住宅價格環比持平，北京上海上漲
▷ 二手住宅價格環比降幅收窄，一線城市北京上海上漲

　　國家統計局公布2026年2月份商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，總體看，70個大中城市商品住宅銷售價格環比降幅繼續收窄、同比下降。新建商品住宅銷售價格環比上漲或持平城市個數比上月增加。
　
*一線城市新建住宅銷售價格環比持平*
　
　　2月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降0.3%轉為持平。其中，北京和上海均上漲0.2%，廣州持平，深圳下降0.3%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降0.2%和0.3%，降幅均收窄0.1個百分點。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有10個，持平城市有7個，合計比上月增加9個。
　
　　2月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.1%，降幅比上月收窄0.4個百分點。其中，北京和上海分別上漲0.3%和0.2%，廣州和深圳分別下降0.5%和0.4%。二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降0.4%和0.5%，降幅均收窄0.1個百分點。
　
*一線城市新建住宅銷售價格同比降幅略擴*
　
　　2月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降2.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，上海上漲4.2%，北京、廣州和深圳分別下降2.3%、5.1%和5.5%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降3.1%和4.0%，降幅分別擴大0.2個和0.1個百分點。
　
　　2月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降7.6%，降幅與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降8.4%、6.2%、8.5%和7.1%。二線城市二手住宅銷售價格同比下降6.2%，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格同比下降6.3%，降幅擴大0.2個百分點。
《經濟通通訊社16日專訊》

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