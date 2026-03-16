《Ａ股行情》滬綜指低開0.08%，中美元首峰會添變數

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過去周日（15日），由國務院副總理何立峰及美國財政部長貝森特率領的中美經貿代表團在巴黎會談，為本月晚些時候的兩國元首峰會鋪路。惟伊朗局勢未明，為「習特會」增添變數。美國總統特朗普在接受英國《金融時報》採訪時，敦促北京幫助解決霍爾木茲海峽受阻局面，否則有可能會推遲本月晚些時候的訪華行程。



滬深股市今早升跌不一，滬綜指低開0.08%，報4092.25點，深成指高開0.07%，創業板指高開0.41%。



《路透》援引消息人士透露，中美兩國官員巴黎首日會談「相當穩定」，將於當地時間周一（16日）上午復會。雙方討論了農業、關鍵礦產和貿易管理等可能達成共識的領域，供習近平和特朗普在北京會晤時考慮。其中一位消息人士稱，中方對可能增加採購美國農產品持開放態度，並補充稱中國仍致力於未來三年內每年購買2500萬噸美國大豆。



另外，《上海證券報》報道，已有銀行收到監管機構下發的有關OpenClaw的風險提示，部分銀行內部也已自查提醒相關風險，對於OpenClaw持謹慎態度。招聯首席經濟學家、上海金融與發展實驗室副主任董希淼表示，短期內不會看到OpenClaw在金融核心業務中的大規模落地。



人行今日進行1373億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有485億元逆回購到期，即今日淨投放888億元。本周公開市場將有1765億元逆回購到期。

《經濟通通訊社16日專訊》